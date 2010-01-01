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Качественные и надежные ноутбуки бизнес серии​ б/у из Европы.

  • Гарантия от 6 месяцев
  • Возврат денег в течение 7 дней
  • Ноутбуки в отличном внешнем и техническом состоянии
  • Ноутбуки полностью русифицированы, протестированы и готовы к работе.
  • Доставка по России без рисков за 2-4 дня
  • Безналичный расчет для юридических лиц

Dell Vostro 1015
Артикул: нет
Dell Vostro 1015
Процессор
Intel Core 2 Duo
Оперативная Память
2.0 Gb
Объем накопителя
160 Gb HDD
Видеокарта
Intel GMA 4500MHD
Количество:
12900 руб.
9900 руб.
Fujitsu Esprimo E710 SFF
Артикул: нет
Fujitsu Esprimo E710 SFF
Процессор
Intel Core i5
Оперативная Память
4.0 Gb
Объем накопителя
500 Gb HDD
Видеокарта
Intel® HD Graphics 2500
Количество:
12000 руб.
Fujitsu LifeBook S751
Артикул: нет
Fujitsu LifeBook S751
Процессор
Intel Core i5
Оперативная Память
4.0 Gb
Объем накопителя
320 Gb HDD
Видеокарта
Intel HD Graphics 3000
Количество:
17000 руб.
HP ProBook 640 G1
Акция
Артикул: нет
HP ProBook 640 G1
Процессор
Intel Core i5
Оперативная Память
4.0 Gb
Объем накопителя
320 Gb HDD
Видеокарта
Intel HD Graphics 4600
Количество:
19900 руб.
HP Probook 455
Артикул: нет
HP Probook 455
Процессор
AMD
Оперативная Память
8.0 Gb
Объем накопителя
500 Gb HDD
Видеокарта
AMD Radeon R5 Graphics
Количество:
19900 руб.
HP Elitebook 8470p
Артикул: нет
HP Elitebook 8470p
Процессор
Intel Core i7
Оперативная Память
8.0 Gb
Объем накопителя
128 Gb SSD
Видеокарта
AMD Radeon HD 7570M
Количество:
24900 руб.
Lenovo ThinkPad T450s
Акция
Артикул: нет
Lenovo ThinkPad T450s
Процессор
Intel Core i5
Оперативная Память
8.0 Gb
Объем накопителя
128 Gb SSD
Видеокарта
Intel HD Graphics 5500
Количество:
36900 руб.
26900 руб.
HP Probook 650 G1
Акция
Артикул: нет
HP Probook 650 G1
Процессор
Intel Core i5
Оперативная Память
8.0 Gb
Объем накопителя
128 Gb SSD
Видеокарта
Intel HD Graphics 4600
Количество:
28800 руб.
27000 руб.
Dell Latitude E5450
Акция
Артикул: нет
Dell Latitude E5450
Процессор
Intel Core i5
Оперативная Память
8.0 Gb
Объем накопителя
128 Gb SSD
Видеокарта
Intel HD Graphics 5500
Количество:
29900 руб.
27000 руб.
Lenovo ThinkPad T540p Core i5 Full HD
Акция
Артикул: нет
Lenovo ThinkPad T540p Core i5 Full HD
Процессор
Intel Core i5
Оперативная Память
8.0 Gb
Объем накопителя
256 Gb SSD
Видеокарта
Intel HD Graphics 4600
Количество:
29000 руб.
Lenovo ThinkPad X240 
Артикул: нет
Lenovo ThinkPad X240 
Процессор
Intel Core i7
Оперативная Память
8.0 Gb
Объем накопителя
256 Gb SSD
Видеокарта
Intel HD Graphics 4400
Количество:
34900 руб.
29900 руб.
Fujitsu LifeBook E754
Акция
Артикул: нет
Fujitsu LifeBook E754
Процессор
Intel Core i7
Оперативная Память
8.0 Gb
Объем накопителя
256 Gb SSD
Видеокарта
Intel HD 4600
Количество:
29900 руб.
Lenovo ThinkPad T440p
Артикул: нет
Lenovo ThinkPad T440p
Процессор
Intel Core i7
Оперативная Память
8.0 Gb
Объем накопителя
256 Gb SSD
Видеокарта
Intel HD Graphics 4600 + Nvidia GeForce GT 730M
Количество:
39900 руб.
34900 руб.
Lenovo ThinkPad X260
Артикул: нет
Lenovo ThinkPad X260
Процессор
Intel Core i5
Оперативная Память
8.0 Gb
Объем накопителя
192 Gb SSD
Видеокарта
Intel HD Graphics 520
Количество:
36900 руб.
Lenovo ThinkPad T540p
Акция
Артикул: нет
Lenovo ThinkPad T540p
Процессор
Intel Core i7
Оперативная Память
8.0 Gb
Объем накопителя
128 Gb SSD
Видеокарта
Intel HD Graphics 4600 + Nvidia GeForce GT 730M
Количество:
39000 руб.
Lenovo ThinkPad L560
Артикул: нет
Lenovo ThinkPad L560
Процессор
Intel Core i7
Оперативная Память
16.0 Gb
Объем накопителя
192 Gb SSD
Видеокарта
Intel HD Graphics 520
Количество:
39900 руб.
Panasonic Toughbook CF-19 MK5
Артикул: нет
Panasonic Toughbook CF-19 MK5
Процессор
Intel Core i5
Оперативная Память
8.0 Gb
Объем накопителя
240 Gb SDD
Видеокарта
Intel HD Graphics 3000
Экран
10.4"
Беспроводная связь
Wi-Fi, BlueTooth, 3G
Количество:
44000 руб.
Panasonic Toughbook CF-31 MK4
Артикул: нет
Panasonic Toughbook CF-31 MK4
Процессор
Intel Core i5
Оперативная Память
8.0 Gb
Объем накопителя
240 Gb SDD
Видеокарта
Intel HD Graphics 4000
Экран
13.3"
Беспроводная связь
Wi-Fi, BlueTooth
Количество:
49000 руб.
Lenovo ThinkPad T460p Core i7
Акция
Новинка
Артикул: нет
Lenovo ThinkPad T460p Core i7
Процессор
Intel Core i7
Оперативная Память
8.0 Gb
Объем накопителя
256 Gb SSD
Видеокарта
Intel HD 530 + Nvidia GeForce 940MX
Количество:
49000 руб.
Fujitsu Celsius H760
Артикул: нет
Fujitsu Celsius H760
Процессор
Intel Core i7
Оперативная Память
32.0 Gb
Объем накопителя
256 Gb SSD
Видеокарта
Intel HD Graphics 530 + Nvidia Quadro M2000M
Количество:
59000 руб.
Lenovo Thinkad W541 3K
Артикул: нет
Lenovo Thinkad W541 3K
Процессор
Intel Core i7
Оперативная Память
16.0 Gb
Объем накопителя
500 Gb SSD
Видеокарта
Intel HD 4600 + Nvidia Quadro K2100M
Количество:
59000 руб.
Panasonic Toughbook CF-19 MK8
Акция
Новинка
Артикул: нет
Panasonic Toughbook CF-19 MK8
Процессор
Intel Core i5
Оперативная Память
16.0 Gb
Объем накопителя
512 Gb SSD
Видеокарта
Intel HD Graphics 4000
Экран
10.4"
Беспроводная связь
Wi-Fi, BlueTooth
Количество:
64000 руб.
Lenovo ThinkPad P50
Артикул: нет
Lenovo ThinkPad P50
Процессор
Intel Core i7
Оперативная Память
16.0 Gb
Объем накопителя
256 Gb SSD
Видеокарта
Intel HD Graphics 530 + Nvidia Quadro M2000M
Количество:
68000 руб.

ПОЛНЫЙ КАТАЛОГ НОУТБУКОВ В НАЛИЧИИ

 Мы продаем профессиональные ноутбуки б/у из Европы - качественные и надежные!

 Ноутбуки из Европы – это бывшая в употреблении профессиональная портативная компьютерная техника, которая была в пользовании западных компаний в течении 2-3 лет, и реализованная в связи с окончанием срока официальной гарантии. Такие ноутбуки отличает высочайшая надежность, долговечность и мощность, соответствующая поколению. Ресурс корпоративной компьютерной техники колоссален - такие ноутбуки служат годами.

Большинство ноутбуков изготовлены из износостойких материалов, отличающиеся высокой надёжностью и качеством комплектующих, а также широкой программной поддержкой. Многие ноутбуки бизнес серии соответствуют европейским стандартам качества и защиты от внешних воздействий. Покупая такой ноутбук, вы можете быть уверены, что вам не придётся его менять через год или два. Такие ноутбуки рассчитаны на работу в течении долгих лет.

Стоимость новых ноутбуков премиум и бизнес-класса может составлять несколько сотен тысяч рублей. У нас Вы сможете приобрести б/у ноутбуки в несколько раз дешевле, получив при этом технику с 10% износом и экономией до 70%

 Тщательный отбор и тестирование 

 Мы тщательно проверяем и отбираем лучшие ноутбуки, с минимальным износом, и в состоянии, приближенном к новому, чтобы предложить максимально качественный продукт.

Все поставляемые нами компьютеры полностью исправны и подготовлены к работе. На устройствах установлена операционная система и программное обеспечение, необходимые для начальной работы.

При это на все б/у ноутбуки мы предоставляем бесплатный тестовый период 7 дней и свою гарантию от 6 месяцев. Вы сможете купить б/у ноутбуки в нашем интернет магазине в Санкт-Петербурге или заказать доставку в любой город России.

В нашем ассортименте Вы найдете:

 

  • бизнес ноутбуки премиум сегмента;
  • промышленные защищенные ноутбуки;
  • мощные мобильные рабочие станции;
  • рабочие ноутбуки для дома или офиса.

За годы работы мы реализовали в России большое количество качественных ноутбуков. Их качество по достоинству оценили тысячи наших клиентов, среди которых есть крупные российские корпорации. Вы также можете сделать заказ и убедиться в высоком качестве и отличном состоянии нашей продукции.

Нам важно, чтобы наш клиент получил качественный продукт, который бы его полностью устраивал и соответствовал всем требованиям для решения необходимых задач, поэтому мы всегда стараемся подобрать оптимальный вариант по производительности, параметрам и внешнему виду.  

Гарантия качества

Своим клиентам мы предлагаем лучшие условия:

  • Гарантия от 6 месяцев на всю технику с выдачей подтверждающих документов.
  • Возврат денег в течении 7 дней.
  • Доставка в любую точку России -  быстро и без рисков.
  • Наложенный платеж, безналичный расчет для юридических лиц и др. способы оплаты

Мы предлагаем готовые решения! Вам остается только включить ноутбук и убедиться в его отличной производительности. Наши клиенты всегда получают технику европейского качества по очень выгодной цене.

Если Вы ищете, где купить качественный б/у ноутбук в Санкт Петербурге по доступной цене, то мы будем вам рады в нашем магазине б/у ноутбуков Niccompany.ru (Никкомпани). У нас Вы гарантированно найдёте ноутбуки любого уровня, производительности и ценового диапазона. Покупайте ноутбуки б/у, цена и качество которых полностью соответствуют всем вашим возможностям и ожиданиям!

Наши координаты:

194354, г. Санкт-Петербург, ул. Есенина дом 5 пом. 22 ТК "ЯРУС"

8 (812) 925 07 50; 8-911-925-07-50       info@niccompany.ru