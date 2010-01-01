ПОЛНЫЙ КАТАЛОГ НОУТБУКОВ В НАЛИЧИИ

Мы продаем профессиональные ноутбуки б/у из Европы - качественные и надежные!

Ноутбуки из Европы – это бывшая в употреблении профессиональная портативная компьютерная техника, которая была в пользовании западных компаний в течении 2-3 лет, и реализованная в связи с окончанием срока официальной гарантии. Такие ноутбуки отличает высочайшая надежность, долговечность и мощность, соответствующая поколению. Ресурс корпоративной компьютерной техники колоссален - такие ноутбуки служат годами.

Большинство ноутбуков изготовлены из износостойких материалов, отличающиеся высокой надёжностью и качеством комплектующих, а также широкой программной поддержкой. Многие ноутбуки бизнес серии соответствуют европейским стандартам качества и защиты от внешних воздействий. Покупая такой ноутбук, вы можете быть уверены, что вам не придётся его менять через год или два. Такие ноутбуки рассчитаны на работу в течении долгих лет.

Стоимость новых ноутбуков премиум и бизнес-класса может составлять несколько сотен тысяч рублей. У нас Вы сможете приобрести б/у ноутбуки в несколько раз дешевле, получив при этом технику с 10% износом и экономией до 70%

Тщательный отбор и тестирование

Мы тщательно проверяем и отбираем лучшие ноутбуки, с минимальным износом, и в состоянии, приближенном к новому, чтобы предложить максимально качественный продукт.

Все поставляемые нами компьютеры полностью исправны и подготовлены к работе. На устройствах установлена операционная система и программное обеспечение, необходимые для начальной работы.

При это на все б/у ноутбуки мы предоставляем бесплатный тестовый период 7 дней и свою гарантию от 6 месяцев. Вы сможете купить б/у ноутбуки в нашем интернет магазине в Санкт-Петербурге или заказать доставку в любой город России.

В нашем ассортименте Вы найдете:

бизнес ноутбуки премиум сегмента;

промышленные защищенные ноутбуки;

мощные мобильные рабочие станции;

рабочие ноутбуки для дома или офиса.

За годы работы мы реализовали в России большое количество качественных ноутбуков. Их качество по достоинству оценили тысячи наших клиентов, среди которых есть крупные российские корпорации. Вы также можете сделать заказ и убедиться в высоком качестве и отличном состоянии нашей продукции.

Нам важно, чтобы наш клиент получил качественный продукт, который бы его полностью устраивал и соответствовал всем требованиям для решения необходимых задач, поэтому мы всегда стараемся подобрать оптимальный вариант по производительности, параметрам и внешнему виду.

Гарантия качества Своим клиентам мы предлагаем лучшие условия: Гарантия от 6 месяцев на всю технику с выдачей подтверждающих документов. Возврат денег в течении 7 дней.

Доставка в любую точку России - быстро и без рисков. Наложенный платеж, безналичный расчет для юридических лиц и др. способы оплаты

Мы предлагаем готовые решения! Вам остается только включить ноутбук и убедиться в его отличной производительности. Наши клиенты всегда получают технику европейского качества по очень выгодной цене.

Если Вы ищете, где купить качественный б/у ноутбук в Санкт Петербурге по доступной цене, то мы будем вам рады в нашем магазине б/у ноутбуков Niccompany.ru (Никкомпани). У нас Вы гарантированно найдёте ноутбуки любого уровня, производительности и ценового диапазона. Покупайте ноутбуки б/у, цена и качество которых полностью соответствуют всем вашим возможностям и ожиданиям!