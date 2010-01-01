Качественные и надежные ноутбуки бизнес серии б/у из Европы.
- Гарантия от 6 месяцев
- Возврат денег в течение 7 дней
- Ноутбуки в отличном внешнем и техническом состоянии
- Ноутбуки полностью русифицированы, протестированы и готовы к работе.
- Доставка по России без рисков за 2-4 дня
- Безналичный расчет для юридических лиц
ПОЛНЫЙ КАТАЛОГ НОУТБУКОВ В НАЛИЧИИ
Мы продаем профессиональные ноутбуки б/у из Европы - качественные и надежные!
Ноутбуки из Европы – это бывшая в употреблении профессиональная портативная компьютерная техника, которая была в пользовании западных компаний в течении 2-3 лет, и реализованная в связи с окончанием срока официальной гарантии. Такие ноутбуки отличает высочайшая надежность, долговечность и мощность, соответствующая поколению. Ресурс корпоративной компьютерной техники колоссален - такие ноутбуки служат годами.
Большинство ноутбуков изготовлены из износостойких материалов, отличающиеся высокой надёжностью и качеством комплектующих, а также широкой программной поддержкой. Многие ноутбуки бизнес серии соответствуют европейским стандартам качества и защиты от внешних воздействий. Покупая такой ноутбук, вы можете быть уверены, что вам не придётся его менять через год или два. Такие ноутбуки рассчитаны на работу в течении долгих лет.
Стоимость новых ноутбуков премиум и бизнес-класса может составлять несколько сотен тысяч рублей. У нас Вы сможете приобрести б/у ноутбуки в несколько раз дешевле, получив при этом технику с 10% износом и экономией до 70%
Тщательный отбор и тестирование
Мы тщательно проверяем и отбираем лучшие ноутбуки, с минимальным износом, и в состоянии, приближенном к новому, чтобы предложить максимально качественный продукт.
Все поставляемые нами компьютеры полностью исправны и подготовлены к работе. На устройствах установлена операционная система и программное обеспечение, необходимые для начальной работы.
При это на все б/у ноутбуки мы предоставляем бесплатный тестовый период 7 дней и свою гарантию от 6 месяцев. Вы сможете купить б/у ноутбуки в нашем интернет магазине в Санкт-Петербурге или заказать доставку в любой город России.
В нашем ассортименте Вы найдете:
- бизнес ноутбуки премиум сегмента;
- промышленные защищенные ноутбуки;
- мощные мобильные рабочие станции;
- рабочие ноутбуки для дома или офиса.
За годы работы мы реализовали в России большое количество качественных ноутбуков. Их качество по достоинству оценили тысячи наших клиентов, среди которых есть крупные российские корпорации. Вы также можете сделать заказ и убедиться в высоком качестве и отличном состоянии нашей продукции.
Нам важно, чтобы наш клиент получил качественный продукт, который бы его полностью устраивал и соответствовал всем требованиям для решения необходимых задач, поэтому мы всегда стараемся подобрать оптимальный вариант по производительности, параметрам и внешнему виду.
Гарантия качества
Своим клиентам мы предлагаем лучшие условия:
- Гарантия от 6 месяцев на всю технику с выдачей подтверждающих документов.
- Возврат денег в течении 7 дней.
- Доставка в любую точку России - быстро и без рисков.
- Наложенный платеж, безналичный расчет для юридических лиц и др. способы оплаты
Мы предлагаем готовые решения! Вам остается только включить ноутбук и убедиться в его отличной производительности. Наши клиенты всегда получают технику европейского качества по очень выгодной цене.
Если Вы ищете, где купить качественный б/у ноутбук в Санкт Петербурге по доступной цене, то мы будем вам рады в нашем магазине б/у ноутбуков Niccompany.ru (Никкомпани). У нас Вы гарантированно найдёте ноутбуки любого уровня, производительности и ценового диапазона. Покупайте ноутбуки б/у, цена и качество которых полностью соответствуют всем вашим возможностям и ожиданиям!
Наши координаты:
194354, г. Санкт-Петербург, ул. Есенина дом 5 пом. 22 ТК "ЯРУС"
8 (812) 925 07 50; 8-911-925-07-50 info@niccompany.ru